Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO ) hat Zahlen für das 1. Halbjahr 2019 veröffentlicht. Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr 2019 um 18,1 Prozent auf 236,2 Mio. Euro. Der Auftragseingang blieb mit 247,8 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr stabil (1-6/2018: 244,1), der Auftragsstand betrug Ende Juni 2019 112,1 Mio. Euro (vs.97,7 Mio. per Ende 2018). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg von 55,8 im 1. Halbjahr 2018 auf 62,7 Mio. Euro in 2019. Das Betriebsergebnis (EBIT) erhöhte sich um 18,2 % auf 37,9 Mio. Euro. Das Ergebnis nach Steuern stieg um 30,6 % auf 17,2 Mio. Euro. Während die Nachfrage in Nordamerika zurückging und sich die gedämpfte Investitionspolitik der Explorations- und Produktionsgesellschaften ...

