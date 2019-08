Die Analysten der Baader Bank halten das vorgelegte Zahlenwerk von SBO für solide, auch wenn Umsatz und Ergebnis leicht unter ihren Erwartungen lagen. In Zeiten eines sich abschwächenden US-Marktes sei dies jedoch ein solides Ergebnis, meinen die Analysten. SBO verzeichnete eine Verlangsamung des Auftragseingangs, doch das Book-to-Bill-Verhältnis bleibt über 1, was SBO in einem härteren Markt mit zunehmendem Preisdruck Abhilfe schafft, so die Analysten. Die Hold-Empfehlung mit Kursziel 61,0 Euro wird bestätigt. Auch die Hold-Empfehlung für CA Immo und das Kursziel von 34,0 Euro bleibt seitens der Baader-Analysten aufrecht. Die Q2-Zahlen hätten keine große Überraschung gebracht. Die FFO entsprachen ihren Prognosen, so die Analysten. Das ...

