BERENBERG STARTET TECHNOTRANS MIT 'BUY' - ZIEL 25 EURCOMMERZBANK SENKT ZIEL FÜR FUCHS PETROLUB AUF 35 (41) EUR - 'HOLD'DEUTSCHE BANK HEBT EVOTEC AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 25 EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR GLOBAL FASHION GROUP AUF 4,80 (5,20) EUR - 'BUY'LAMPE SENKT SCOUT24 AUF 'HALTEN' (KAUFEN) GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 1,95 (2) EUR - 'SELL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 16,20 (17,50) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'HSBC HEBT BBVA AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 5,40 (5,50) EURHSBC SENKT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,20 (5,30) EUR - 'BUY'HSBC HEBT ZIEL FÜR ROCHE AUF 225 (207) CHF - 'REDUCE'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALCON AUF 56 (55) CHF - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR H&M AUF 115 (114) SEK - 'UNDERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF ...Den vollständigen Artikel lesen ...