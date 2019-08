RYANAIR VERLIERT VOR GERICHT IM KAMPF GEGEN STREIK BRITISCHER PILOTEN JDC Group steigert Umsatz (+18%) und Ergebnis (EBITDA +18%) in H1 weiter BaFin prüft BMW -Kommunikation zum Chefwechsel, Wiwo ENCAVIS erwirbt 30% der Anteile an Stern Energy SpA - Strategischer Schritt zur Stärkung der technischen Dienstleistungen DIC Asset AG stellt zukünftige Unternehmensstruktur nach Zusammenschluss mit GEG vor OSRAM ermöglicht ams Übernahmeangebot und schließt Kooperationsvereinbarung ab paragon wächst bei Automotive schneller als der Markt - Kostensenkungsprogramm soll negativem EBIT entgegenwirken wallstreet:online AG: Erwerb Mehrheitsbeteiligung an der Smart Investor Media GmbH Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 ...

