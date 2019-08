Strabag gibt den Startschuss für das Projekt "In der Wiesen Ost" im 23. Wiener Gemeindebezirk. Es sollen 143 Eigentumswohnungen entstehen. Bezirksvorsteher Gerald Bischof, "Wir sind stolz, mit der Strabag Real Estate einen weiteren Baustein für besten Wohnkomfort im dynamischen und wachsenden 23. Bezirk gelegt zu haben". "Unser facettenreiches Projekt trägt dem stetig wachsenden Wunsch nach Wohnen im Grünen mit hohem Komfort, basierend auf ökologischer Bauweise und guter zentraler Lage Rechnung", so Erwin Größ, Geschäftsführer der Strabag Real Estate Österreich. Interessierte können bereits für die Eigentumswohnungen in Wien-Liesing Beratungstermine wahrnehmen, die Fertigstellung ist ...

