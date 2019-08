Als chinesische Investoren auftauchten, glaubten die Beschäftigten eines Duisburger Mittelständlers an ihre Rettung. Keine zwei Jahre nach der Übernahme ist das Unternehmen pleite. Die Geschichte eines Albtraums.

Zuletzt konnte Frank Griesdorn selbst engsten Verwandten kaum noch verständlich machen, warum er eigentlich Tag für Tag zur Arbeit fährt. Griesdorns Arbeitgeber ist die Duisburger Firma Special Tubes, die Rohre für Atomkraftwerke herstellt und Kunden im Ausland beliefert. Sein Gehalt bekam der Mittfünfziger seit Monaten nicht mehr, der Betrieb auf dem Werksgelände ruhte, Aufträge gab es keine mehr.

"Wir haben trotzdem nie die Hoffnung verloren", sagt Griesdorn. Schließlich setzt man anderswo mehr denn je auf Atomkraft. Vor allem in China. Und hatten nicht die chinesischen Eigentümer von Special Tubes, ein Milliardenkonzern namens Yantai Taihai, bei der Übernahme vor zwanzig Monaten Aufträge in Aussicht gestellt und zugesichert, die Duisburger bis dahin durchzubringen?

Ende Juli aber ist Schluss. Endgültig. "Wir müssen den Geschäftsbetrieb einstellen", verkündet der Insolvenzverwalter bei einer Betriebsversammlung. Zurück bleiben 82 Beschäftigte, die in diesen Tagen nach und nach ihre Kündigungen erhalten. Und nicht nur in Duisburg verfestigt sich der Eindruck, dass sich die Verheißungen der vermeintlichen Heilsbringer aus dem Reich der Mitte immer öfter als Luftnummern entpuppen.

In den vergangenen drei Jahren kauften chinesische Konzerne sich für mehr als 30 Milliarden Euro in deutsche Unternehmen ein. Die hiesigen Manager versprachen sich davon Geld für Investitionen, einen besseren Zugang zum größten Markt der Welt. Und mitunter die Rettung vor der Pleite.Der Berliner Recyclingkonzern Alba etwa hoffte auf eine Finanzspritze und Aufträge aus Fernost. Doch nun ist der chinesische Investor selbst in finanzieller Not. HNA, kurzzeitig größter Aktionär der Deutschen Bank, zieht sich wegen Überschuldung zurück - und hinterlässt die aufgekauften Unternehmen ratlos. Der Roboterbauer Kuka hoffte, seinen Umsatz in China mit dem neuen Eigentümer Midea zu verdoppeln. Der LED-Hersteller Ledvance sah in der Übernahme durch Chinesen einen "wichtigen Meilenstein" zur Marktführerschaft. Heute streicht Kuka Stellen, Ledvance schließt gleich ganze Standorte.

Wie fatal solche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...