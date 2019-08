In der vergangenen Woche legte der weltweit achtgrößte Goldproduzent, unsere Empfehlung GOLD FIELDS, seine Halbjahreszahlen vor. Das Unternehmen mit Förderstätten in Ghana, Peru, Chile, Südafrika und Australien berichtete über einen Produktionsanstieg um 9 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2018 auf 1,08 Mio. Unzen Goldäquivalent.Marktreaktion überlagert PerspektivenDie ungnädige Tagesreaktion am vergangenen Donnerstag sehen wir allerdings eher einem enttäuschten Blümchenszenario geschuldet und weniger einem Mangel an Perspektiven. Denn auch wenn die bekannten Probleme steigender Arbeits- und Energiekosten in Südafrika keine kurzfristige Lösung versprechen, so trägt die Strategie von Vorstandschef Nick Holland doch Früchte. Im 1. Halbjahr 2019 verwandelte das Unternehmen aufgrund des steigenden Goldpreises den negativen Cashflow in Höhe von 79 Mio. USD im 1. Halbjahr 2018 in einen positiven Cashflow von 49 Mio. USD im Berichtszeitraum. Die Verschuldungskennziffer Nettoschulden/EBITDA war zudem mit 1,36 unverändert solide, die Eigenkapitalquote betrug zum 30.06.2019 gute 43,3 %.

Den vollständigen Artikel lesen ...