Der niederländische Online-Bezahldienst steigert das bereinigte operative Ergebnis 125,8 Millionen Euro. Die Aktie verliert gibt trotzdem nach.

Der niederländische PayPal-Rivale Adyen hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Das Wachstum sei "hauptsächlich auf Händler zurückzuführen, die bereits auf unserer Plattform vertreten sind", teilte der Online-Bezahldienst in einem Brief an die Aktionäre mit.

Dank des hohen Transaktionsvolumens mit bestehenden Kunden sprang das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 79 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...