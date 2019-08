++ Gemischter Start in den europäischen Handel ++ DE30 versucht 11.800-Punkte-Marke zu durchbrechen ++ Indonesische Fluggesellschaften könnten Airbus-Aufträge einstellen ++Der Anfang der europäischen Sitzung am Donnerstag war gemischt, da es bei den Aktienindizes keine einheitliche Richtung gab. Zuwächse sind in Osteuropa sowie in Spanien und Italien zu verzeichnen. Dagegen entwickeln sich die Indizes aus Deutschland, Großbritannien und Frankreich unterdurchschnittlich. Letztere Gruppe versucht nach positiven EMI-Werten einige Verluste auszugleichen. Die EMIs aus Deutschland und Frankreich konnten die Erwartungen übertreffen, der Wert zum deutschen Fertigungssektor ...

