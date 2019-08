Gelddruckmaschine Casinos. Weil die Casinos Austria so eine Gelddruckmaschine sind, habe ich mich vor Jahrzehnten über die Leipnik Lundenburger an ihnen beteiligt. Leider ging es der Leipnik Lundenburger dann offiziell so schlecht, dass sie mich billig aus der Aktie drängen haben müssen. Das ging damals automatisch, ich wurde nicht gefragt. So ging ich meiner Beteiligung an den Casinos Austria verlustig. Nicht jeder kann halt gewinnen, ana hot imma des Bummal. Das immerwährende Naheverhältnis zwischen Finanzministerium und Casinos Austria garantierte dafür, dass jede Konkurrenz im Keim erstickt wurde. Ich erinnere mich an den aussichtslosen Kampf des damaligen CCC Concord Card Casinos ums Überleben. Hunderte Mitarbeiter, egal, es darf nichts geben, ...

