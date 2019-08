Olaf Scholz verfolgt beim Kampf um die SPD-Spitze die falsche Strategie. Mit dem Verweis auf Regierungserfolge wird er nicht gewinnen - und auch nicht Finanzminister bleiben können.

Die beste Parteivorsitzenden-Rede seines Lebens hörte Olaf Scholz 2005, als der damalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck sich in Karlsruhe um den Spitzenjob seiner Partei bewarb. Er nannte seine Zuhörer versehentlich "Damen und Herren", nicht "Genossen" und plädierte für einen Sozialstaat, der vor allem in Bildung und Chancengleichheit investieren sollte. Vor ein paar Tagen erzählte Scholz am Rande eines Festes, dass Platzecks Tonlage von damals ihn mehr angesprochen habe als alles, was später an Reden kam. Einige der Ansätze von damals, die sich später etwa im Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kleinkinder niederschlugen, wird man bei seinen Auftritten der kommenden Wochen wiederfinden, angepasst und aktualisiert.

Über Scholz muss eigentlich nicht viel geschrieben werden, die Menschen kennen ihn seit vielen Jahren, genau wie die Kanzlerin. Aber gerade weil er so erfahren ist, erstaunt, welche Fehler er gegenwärtig macht. Er scheint wirklich zu glauben, die Bilanz der Großen Koalition und der Anteil sozialdemokratischer Projekte an der gesamten Gesetzgebung sei entscheidend für seinen Erfolg und den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...