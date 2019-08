Viele Verbraucher sind verunsichert: Bringt es wirklich etwas, den Müll zu trennen n oder landet am Ende doch alles in der Verbrennung? Hier setzt das RAL Gütezeichen an: Das erste unabhängige Zeichen, das den prozentualen Anteil recycelter Kunststoffmaterialien aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne in Produkten angibt.Das Gütezeichen soll dem Verbraucher die Sicherheit geben, ein tatsächlich ressourcenschonendes Produkt zu erwerben und die Akzeptanz für Recyclingprodukte stärken. "Das Gütezeichen macht den Einsatz von Kunststoffrezyklaten transparent und stärkt damit das Verständnis für eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...