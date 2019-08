Der Nullzins der EZB bestimmt die Wirtschaftspolitik in Europa - mit verheerenden Folgen Sparer, Banken, Unternehmen - und die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft

Zwei Monate noch, dann endet die Amtszeit von Mario Draghi, dem Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) - und sie endet wohl so, wie sie vor acht Jahren begonnen hat: mit der Zuspitzung eines ökonomischen Feldversuchs, wie es ihn "in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hat", so David Folkerts-Landau, Chefvolkswirt der Deutschen Bank.

Gestartet war der Versuch 2011, inmitten der Euro-Krise, als Finanznothelfer Draghi die Geldbeschaffungskosten für Banken drückte, um den Kollaps einer Weltwirtschaft zu verhindern, in der kredithungrige Staaten und Finanzmärkte sich wechselseitig ruinierten. Heute, nach drei Jahren des starken Wachstums in Europa und nahezu bei Vollbeschäftigung, ist Chefkurspfleger Draghi einen entscheidenden Schritt weiter: Seine Mittel sind erschöpft; das geldpolitisches Paradigma der EZB lässt sich nicht halten - aber anstatt es zu ändern, treibt Draghi es über seine Grenzen hinaus.

Er lässt durchblicken, den Zins auf Einlagen der Geschäftsbanken bei der Notenbank im September weiter ins Minus zu drücken. Und dürfte bald auch wieder mit dem Kauf von Staatsanleihen beginnen. Obwohl die EZB bereits 2,6 Billionen Euro an Vermögenswerten in ihren Büchern stehen hat. Obwohl Staatsanleihen vieler Euro-Länder bereits negativ rentieren. Gut möglich, dass die EZB sogar Aktien kauft, so wie die Notenbank in Japan - zur Freude der Aktionäre.

Zehn Jahre lang hat die EZB die Wirtschaft mit Niedrig- und Nullzinsen gestützt - und dabei den Finanzsektor ruiniert. Die Banken zahlen Strafzinsen für parkendes Geld, ihre Zinsmargen schrumpfen, ihre Kreditvergabe stockt - also wird noch mehr Geld gedruckt. Die Sparer in Europa verlieren nach Berechnungen der Deutschen Bank jährlich 160 Milliarden Euro - Geld, das den Staaten, ihren Schuldnern, zugute kommt. Und jetzt, trotz aller geldpolitischen Belebungsversuche, schwächelt auch noch die Konjunktur in Deutschland: Die Wirtschaft schrumpft (minus 0,1 Prozent zum Vorquartal), die Industrieproduktion bricht ein (minus 5,2 Prozent zum Vorjahr), der Export lahmt (minus acht Prozent zum Vorjahr); Konzerne geben Gewinnwarnungen raus, ihre Personalabteilungen schmelzen Überstunden ab - die Stimmung schlägt um.

Also läutet Draghi die zweite Nullzins-Dekade ein, koste es, was es wolle. Er weiß, dass Europa nach zehn Jahren eines geldpolitisch induzierten Scheinbooms abhängiger denn je ist vom billigen Geld- und weil die Kraft zu einem Paradigmenwechsel fehlt, reizt er das Nullzins-Regime so lange aus, wie es eben geht: Geldpolitik am Rande des Zusammenbruchs. Während die Deutschen bisher davon ausgingen, die EZB werde die Zinsen Schritt für Schritt wieder anheben, müssen Unternehmer, Banker und Anleger jetzt mit einer dauerhaften Ausschaltung des Zinsmechanismus und seiner Preissignale rechnen. Bis die Quittung kommt.

Die Folgen sind dramatisch. Draghi stellt die Grundlagen des Wirtschaftens endgültig auf den Kopf. Der Nullzins prämiert Schuldner, nicht Gläubiger - den Konsum, nicht die Produktivität. Er hilft Staaten, ihre Verbindlichkeiten zu reduzieren, und vergrößert die Ausfallrisiken der Staatsbürger, die ihr Geld für nichts und wieder nichts in Schuldverschreibungen parken. Er treibt die Vermögenspreise (Immobilien, Aktien) und enteignet Kleinsparer (Lebensversicherungen, Sparbuch), schürt verteilungspolitische Konflikte, düngt die Ungleichheit und die Ausgabenlust.Aus Furcht vor den sozialen Folgen einer Markt- und Preisbereinigung - genau die fände statt in einer Rezession - treten mit Draghi jetzt auch Politiker und Ökonomen die Flucht nach vorn an. Sie bereiten das Ende der schwarzen Null und der Schuldenbremse auf der Basis verzerrter Geldpreise vor und beschwören großzügige Ausgabenprogramme. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) überlegt, 50 Milliarden Euro für Konjunkturhilfen lockerzumachen - auf Pump, versteht sich, denn mit einer Krisenanleihe kann Scholz sogar Geld verdienen: Bei Renditen von minus 0,7 Prozent für zehnjährige Bundesanleihen schenken Anleger dem Staat Geld, damit sie ihm etwas borgen dürfen. Kein Wunder, dass auch Michael Hüther, Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), findet: "Die Bedingungen sind sehr gut, die Zinsen niedrig, jetzt haben wir den Spielraum." Die Regierung müsse dringend in Digitalisierung, Klimaschutz, Infrastruktur, kurz: in einen "Deutschlandfonds" investieren, 450 Milliarden Euro in zehn Jahren - denn dank des Nullzinses würden "künftigen Generationen keine zusätzlichen Lasten aufgebürdet".

Keine Frage: Der Nullzins wird die Wirtschaftspolitik auf Jahre bestimmen - und zugleich unser Leben stärker prägen als so mancher Regierungswechsel. Und die Trennung, die jetzt schon ihren Anfang genommen hat, wird sich weiter verschärfen: in viele Verlierer und wenige Profiteure.

Volksbanker im Strafzins-Regime

Der Aufzug fährt aus der Schalterhalle in den vierten Stock. In einem hellholzgetäfelten Büro setzt sich Manfred Gerhard in einen schwarzen Ledersessel und legt drei Papierstapel vor sich auf den Tisch. Die Ausdrucke zeigen bunte Linien. Sie zeigen nach unten. Sie zeigen Gerhards Problem.

"Das ist die Nulllinie", sagt der Vorstandsprecher der genossenschaftlichen VR Bank Fulda und deutet auf die Mitte eines Graphen: Leitzinsen, Swaps, die Rendite lang- und kurzfristiger Bundesanleihen - alles bewegt sich unter der Markierung; viele Linien sind zuletzt steil abgestürzt. "Es geht um eruptive Veränderungen, ein Experiment mit offenem Ausgang", sagt der Bankchef. "Es gibt für uns Banken kaum noch Geschäfte, die unproblematisch sind."

Sparer spüren längst die Wohlstandserosion

Gerhard hat schon viel mitgemacht, die New-Economy-Blase, die Finanzkrise, die Euro-Krise. Doch nichts verändert sein Geschäft so strukturell wie der Nullzins. Eigentlich könnte es für die VR Bank gut laufen. Die Gegend um Fulda prosperiere, sagt Gerhard, den mittelständischen Unternehmen gehe es gut, die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie nie. Allein die Geldinstitute profitieren davon kaum. Fast alle leben in erster Linie von den Zinsen, also von der Spanne zwischen dem, was sie Kunden für Einlagen zahlen, und was sie für Kredite von ihnen verlangen. Die aber schrumpft. Und wenn die Banken überzähliges Geld bei der EZB anlegen, zahlen sie dafür einen Strafzins (aktuell minus 0,4 Prozent) - das kostet sie nach Berechnungen des Bundesverbands deutscher Banken mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr.

Lange haben die Banken gehofft, dass die Zinsen wieder steigen. Jetzt nicht mehr. Gerhard hat seine Fünf-Jahres-Planung nach unten korrigiert. Und seine Risikomanager angewiesen, besonders wachsam zu sein.

Ob's hilft? Gerhard versucht, die kleinen Margen durch Menge, Wachstum und eine "stärkere Marktbearbeitung" aufzufangen - wie alle anderen Institute auch. Gleich gegenüber der VR Bank liegen Filialen von Deutscher Bank und Commerzbank; die Zweigstellen von Targobank, Sparkasse und Sparda-Bank sind nur wenige Schritte entfernt. Und alle wollen wachsen. "Was mir Kollegen über die Konditionen mancher Wettbewerber erzählen, ist abenteuerlich", sagt Gerhard. Die Kosten für das Risiko seien bei manchen Finanzierungen nicht annähernd gedeckt. Schon ist absehbar, dass Bankkunden, wenn sie denn einen Baukredit nehmen, noch etwas draufzahlen.

Er selbst will da nicht mitspielen - und setzt auch bei den Kosten an. Vor 20 Jahren hatte die VR Bank fast ...

