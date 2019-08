++ Unilever ist einer der größten Hersteller für Verbrauchsgüter der Welt ++ Bedeutung der Schwellenländer nimmt zu ++ Margen verbessern sich weiter ++ Unternehmen bestätigt Ausblick für Gesamtjahr, trotz enttäuschendem Ergebnisbericht ++ Aktie notiert nach jüngster Aufholjagd nahe Allzeithoch ++Die weltweit ausgetragenen Handelskonflikte üben Druck auf die globalen Aktien aus. Die Aktienmärkte reagieren besonders sensibel auf handelsbezogene Schlagzeilen, und Anleger tun sich schwer, die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft zu prognostizieren. Solch unsichere Zeiten könnten ein guter Zeitpunkt sein, um einen Blick auf Unternehmen zu werfen, deren Geschäft als widerstandsfähig gegenüber dem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit gilt. In dieser Kurzanalyse werfen wir einen Blick auf das europäische Konsumgüterunternehmen Unilever, und wie es in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 zurechtkam. Der Anteil der Schwellenländer am Gesamtumsatz von Unilever ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Wachstumsaussichten in den Schwellenländern sind in der Regel positiver als in den Industrieländern, daher kann dies als gutes Zeichen gewertet werden. Quelle: Bloomberg, XTB Research VIELVERSPRECHENDE GEOGRAFISCHE VERTEILUNGUnilever (UNA.NL / ISIN: NL0000388619) ist eine europäische Aktie aus dem Bereich der Verbrauchsgüter. Da das Unternehmen Produkte verkauft, die täglich und in gleicher Menge konsumiert werden, erscheint das Risiko eines größeren Umsatzeinbruchs während des wirtschaftlichen Abschwungs begrenzt. Andererseits verhindert der gleiche Grund, dass sich der Umsatz von Unilever in der boomenden Wirtschaft deutlich beschleunigt. Infolgedessen ist es oft das Bevölkerungswachstum, dass ...

