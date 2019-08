Noch ist unklar, wie groß der Schaden nach dem Datenklau bei Mastercard wirklich ist. Wir haben die drei wichtigsten Antworten für Sie zusammengestellt.

Wer ist betroffen und welche Daten genau wurden gestohlen?Mittlerweile kursieren zwei Datensätze mit Informationen deutscher Kunden von Mastercard. Zuerst tauchte am Dienstag eine Tabelle mit knapp 90.000 persönlichen Daten von Nutzern des Mastercard-Bonusprogramms "Priceless Specials" auf, darunter unter anderem Namen und E-Mail-Adressen, teils auch postalische Adressen und Telefonnummern. Die zu den Nutzerdaten gehörenden Kreditkartennummern waren in der ersten Liste teilweise anonymisiert, zwei der acht Ziffern waren unkenntlich gemacht. Mittwochnachmittag tauchte dann noch eine zweite Liste auf, die rund 84.000 komplette Kartennummern enthält.

Was in beiden Sammlungen nicht enthalten war, sind die für Kartenzahlungen ebenfalls erforderlichen Ablaufdaten der Karte sowie die "CVC"-Prüfziffer, die auf der Rückseite der Karten aufgedruckt ist und speziell bei Online-Käufen immer abgefragt wird. Mastercard betont zudem, dass auch keine Passwörter gestohlen wurden.

In verschiedenen Onlineforen haben Kartenkunden bereits mitgeteilt, dass sie sich beziehungsweise ihre persönlichen Informationen in einer oder beiden zeitweise öffentlich erreichbaren Listen gefunden haben. Daher ist davon auszugehen, dass es sich bei den Lecks zumindest teilweise, vermutlich aber in Gänze, um reale Informationen handelt.

Wer überprüfen möchte, ob auch seine Informationen betroffen sind, kann das mithilfe des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) in Potsdam tun, das mit dem "Identity Leak Checker" einen Online-Suchdienst betreibt, der anzeigt, welche Nutzerinformationen bereits in Hacker-Datenbanken aufgetaucht sind. Wer auf der Web-Seite seine E-Mail-Adresse eingibt, bekommt eine Übersicht, ob und welche Daten gestohlen wurden. Die tatsächlichen Informationen speichert und veröffentlicht das HPI jedoch nicht. Sofern die E-Mail-Adresse auch im Mastercard-Leck auftaucht, soll die Antwort-E-Mail des HPI den Hinweis "Mastercard Priceless Specials" enthalten.

Welche Gefahr droht mir, wenn meine Daten tatsächlich betroffen sind?

Mastercard betont, dass der Diebstahl nicht das eigene Zahlungssystem betroffen hat, sondern, dass die Daten aus Beständen eines Dienstleisters stammen. Da zudem die Gültigkeitsdauer und der Sicherheitscode CVC fehlen, ...

