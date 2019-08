Der Fall Mastercard dürfte vor Gericht landen: Kaum ist das Datenleck publik, zieht ein Start-up Betroffene für Schadenersatzklagen zusammen - obwohl die noch gar kein Geld verloren haben. Was steckt dahinter?

Das Datenleck beim Kreditkartenunternehmen Mastercard dürfte bald die Gerichte beschäftigen. Zu Wochenbeginn waren vorübergehend persönliche Daten Zehntausender Mastercard-Kunden frei zugänglich im Internet aufgetaucht. Nun zeichnet sich ab, dass etliche Betroffene auf Schadensersatz klagen könnten. "Wir helfen Opfern von Datendiebstählen": Mit diesem Slogan richtet sich die Europäische Gesellschaft für Datenschutz (EuGD) an Betroffene. Was nach einem gemeinnützigen Verein klingt, ist ein Unternehmen, das im Februar dieses Jahres in München gegründet wurde und gegenwärtig sechs Mitarbeiter hat. Geschäftsführer Johann Hermann, 44, arbeitet seit fast 20 Jahren in der Digitalwirtschaft. Nun will er Geschädigten von Datenmissbrauch helfen - und damit Geld verdienen.

WirtschaftsWoche: Herr Hermann, wie viele Ihrer Mandanten haben bereits Geld durch das Datenleck bei Mastercard verloren?Johann Hermann: Davon ist uns noch nichts bekannt. Auf unserer Plattform registrieren wir aber großen Zulauf, seit das Datenleck am Montag bekannt geworden ist. Knapp 1000 Nutzer haben sich angemeldet, um den Fall prüfen zu lassen und gegebenenfalls ihr Recht durchzusetzen.

Warum sollten Kunden, denen kein Schaden entstanden ist, auf Schadensersatz klagen?In der Datenschutzgrundverordnung, die im Mai 2018 in Kraft getreten ist, ist verankert, dass jede Person auch bei immateriellem Schaden Recht auf Schadensersatz hat. Die Kunden müssen also nicht zwingend Geld verloren haben, um Ansprüche geltend zu machen.

"Immaterieller Schaden" - das klingt sehr schwammig.Der Gesetzgeber hat bewusst abstrahiert, um verschiedene Anspruchsgrundlagen einzubeziehen. Ich verweise auf Diskussionen in Internetforen zum Datenleck bei Mastercard: Viele hat der Vorfall nervös und ängstlich gemacht. Kunden müssen ihre Karten sperren lassen, neue Karten beantragen, neue Kartendaten ...

