Most Actives des Handelstages: Thyssen Call WKN GA67KQ Kauf SAP Call WKN CQ438L Kauf Nach der Kursrally zur Wochenmitte können Anleger sich nicht entscheiden. Der Dax pendelt in einer engen Spanne um den Schlusskurs vom Mittwoch. Die heiß erwarteten Fed Minutes entpuppten sich als unspektakulär. Allerdings sind die Einkaufsmanager Indizes aus Deutschland besser als erwartet. Die Schaukelbörse geht also weiter.