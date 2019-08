Gestoppte bzw. gedrehte Serien: OMV -0,68% auf 46,76, davor 4 Tage im Plus (7,78% Zuwachs von 43,68 auf 47,08), VIG -1,27% auf 23,35, davor 4 Tage im Plus (6,53% Zuwachs von 22,2 auf 23,65), B-A-L Germany AG Vz -11,3% auf 5,1, davor 3 Tage im Plus (5,5% Zuwachs von 5,45 auf 5,75), Amag -1% auf 29,7, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Betbull Holding (schlechtester mit 4,35%), Cleen Energy (schlechtester mit -20%), Cree (schlechtester mit -15,85%), Evotec (bester mit 6,08%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit -5,29%), JJ Entertainment SE (schlechtester mit -5,26%), Leoni (bester mit 9,92%), Locosoco Group (bester mit 32,5%), Life Settlement Holding (schlechtester mit -20%), Management Trust Holding ...

