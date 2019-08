Sergio Mattarella will erst am Dienstag eine neue Runde der Konsultationen starten. Offenbar sind die Fünf-Sterne-Bewegung und die Sozialdemokraten verhandlungsbereit.

Die Suche nach einer neuen Regierung in Italien geht in eine neue Runde. Kommenden Dienstag gingen die Konsultationen weiter, sagte Staatspräsident Sergio Mattarella am Donnerstag in Rom. Einige Parteien hätten ihn um mehr Zeit gebeten, um über eine alternative Mehrheit zu verhandeln. "Ich habe die Pflicht, schnelle Entscheidungen zu verlangen." Derzeit zeichnen sich Verhandlungen zwischen der bisher regierenden Fünf-Sterne-Bewegung und den oppositionellen Sozialdemokraten ab.

Die Krise müsse mit klaren Entscheidungen und in kurzer Zeit gelöst werden, da Italien ein großes Land sei und wichtige Entscheidungen in der EU anstünden, sagte Mattarella. Da die Verfassung vorsehe, dass lediglich alle fünf Jahre gewählt wird, sei eine Neuwahl das ...

