Das US-Finanzministeriums hat Sanktionen gegen drei Personen verhängt, denen sie Geldwäsche vorwirft, und ihre Bitcoin-Adressen auf eine schwarze Liste gesetzt.

Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat am Mittwoch Sanktionen gegen drei chinesische Staatsangehörige verhängt und ihre Bitcoin-Adressen auf eine schwarze Liste gesetzt. Die Behörde wirft ihnen Geldwäsche und Drogenschmuggel vor. Die Behörde hat das gesamte Eigentum von Xiaobing Yan, Fujing Zheng und Guanghua Zheng in den USA eingefroren. Neben anderen Informationen veröffentlichte sie auch mehrere Bitcoin- und eine Litecoin-Adresse, von denen sie behauptet, dass sie den drei Chinesen gehören. Xiaobing Yan: 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC Fujing Zheng: 17ezuJoT3XBbdcwFZbkTnrXbup11F4uhiy ...

