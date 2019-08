Durch die Akquisition wird die globale Präsenz von Alight erweitert und den Kunden ein breiteres Angebot an cloudbasierten Lösungen auf mehreren Plattformen bereitgestellt

Alight Solutions, ein führender Anbieter von technologiebasierten Gesundheits-, Vermögens- und Humankapitalmanagement- (HCM) sowie Finanzmanagementlösungen, gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung zur Übernahme von NGA Human Resources bekannt, einem führenden Anbieter von digitalen Personal- und länderübergreifenden Lohnbuchhaltungsdiensten. Die geplante Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.

NGA HR blickt auf eine fast 50-jährige Geschichte zurück und bietet seinen über 250 Kunden, die drei Millionen Angestellte repräsentieren, Innovation, hochwertigen Service sowie Sachverstand in den Bereichen Personalwesen und Lohnbuchhaltung. Als einer der größten multinationalen Lohnbuchhaltungsanbieter kann NGA HR Personal- und Lohnbuchhaltungsdienste in mehr als 188 Ländern erbringen. Die Sachkenntnis von NGA HR in den Bereichen Personalwesen und Lohnbuchhaltung wird durch seine branchenführenden Technologieplattformen komplementiert, darunter hrX, über die die Unternehmen zentral auf ihre Lohnbuchhaltungs- und Personallösungen einschließlich Analysen zugreifen können, sowie die mandantenfähige Cloud-Lohnbuchhaltungsplattform euHReka, die lokalisiert wurde, um die Lohnbuchhaltung in 51 verschiedenen Ländern zu unterstützen.

"Da Alight sein Kerngeschäft in den Bereichen Gesundheits-, Vermögens-, HCM- und Finanzlösungen weiter ausbaut, werden wir durch die Hinzufügung der globalen Personal- und Lohnbuchhaltungsdienste von NGA HR die Bandbreite an Lösungen vergrößern, die wir den Kunden rund um die Welt bereitstellen können", erläuterte Chris Michalak, CEO von Alight. "Indem wir multinationalen Unternehmen Zugang zu branchenführender Verwaltung von Sozialleistungen in Nordamerika sowie zu globalen Lohnbuchhaltungs- und Personallösungen geben, die von überlegener Technologie unterstützt werden, kann Alight seinen Kunden in jeder Region, in der sie tätig sind, besser zu Diensten sein."

"Indem wir NGAs Fähigkeiten den Fähigkeiten von Alight hinzufügen, können wir unsere jeweiligen Stärken kombinieren und unseren Kunden größeren Wert bieten", so Andy Monshaw, CEO von NGA HR. "Wir sind begeistert von den Möglichkeiten, die diese Kombination eröffnet."

James Reynolds, nicht geschäftsführender Vorsitzender von NGA HR, erklärte: "Der Verwaltungsrat dankt Andy Monshaw und allen Mitarbeitern von NGA HR für den enormen Beitrag, den sie zum Erfolg des Unternehmens geleistet haben."

Finanzielle Bedingungen wurden nicht veröffentlicht. Die geplante Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal abgeschlossen. Goldman Sachs International fungiert als exklusiver Finanzberater für NGA HR.

Über Alight Solutions

Als führender Anbieter von Humankapitallösungen helfen wir unseren Kunden und deren Mitarbeitern, komplexe gesundheits-, vermögens- und personalbezogene Angelegenheiten zu bewältigen. Wir kombinieren datengesteuerte, verbraucherorientierte Technologie mit persönlicher Betreuung und Service, um ein überlegenes Kundenerlebnis zu bieten. Unsere engagierten Mitarbeiter in 19 globalen Zentren helfen 23 Millionen Menschen und ihren 11 Millionen Familienmitgliedern, ihr Berufs- und Privatleben jetzt und in Zukunft zu vereinfachen. Wir von Alight revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen wachsen und gedeihen.

Über NGA Human Resources

Die Mission von NGA HR ist es, im Personalwesen und in der Lohnbuchhaltung Innovationen für heute und morgen hervorzubringen. Wir helfen unseren Kunden, nahtlose Personal- und Lohnbuchhaltungsdienste bereitzustellen und die Personalabteilung zu einem strategischer Partner für datengesteuerte Personalentscheidungen zu machen. Auf diese Weise können Personalleiter eine bessere Mitarbeitererfahrung bieten, talentiertes Personal leichter anziehen und binden, den Lebenszyklus der Mitarbeiter verwalten und die global vernetzte, agile Belegschaft unterstützen.

