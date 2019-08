Aumann spürt in H1 Investitionszurückhaltung im Automobilmarkt, steigert aber E-Mobility Umsatz Commerzbank will bis zu 2500 Stellen vor allem in der Zentrale streichen, BöZ Dermapharm setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2019 fort Thyssenkrupp verhandelt mit Klöckner über Übernahme, Salzgitter womöglich auf dem Radar, HB SAP -Rivale Salesforce (NB +6,3%) überraschend optimistischWDI Wirecard gewinnt SunExpress, eine der führenden Ferienfluggesellschaften Europas als neuen Kunden Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses Dokument Informationen enthalten, die durch die ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank erarbeitet wurden. Obwohl wir sämtliche Angaben für ...

