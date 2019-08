Diese Informationen bereitet das System so auf, dass sie Facherrichtern Nutzen im täglichen Geschäft bringen. Denn um die installierten Brandmeldeanlagen in den Objekten zu verwalten, müssen Errichter in der Regel auf viele Informationen aus unterschiedlichsten Quellen zugreifen. Dazu gehören Anlagen-Programmierungen, technische Dokumentationen und Montageanleitungen, Produktinfos, Zertifikate und Erklärungen, Kataloge, Preise, Service-Informationen und vieles mehr. Der Aufwand, immer alle relevanten Informationen im Überblick zu haben, ist immens.

Effiziente Unterstützung

Das Service-Portal macht damit Schluss. Es liefert nicht nur Informationen, sondern unterstützt auch bei der Abwicklung der täglichen Aufgaben. So erstellt »Mein HPlus« aus den Daten, die es aus verschiedenen Quellen und Systemen zusammenführt, Auswertungen, Analysen und sogar konkrete Handlungsempfehlungen. Zum Beispiel informiert das System, wann bestimmte Melder zu einem vorab definierten Zeitpunkt getauscht werden müssen.

»Mein HPlus« entspricht dem bisherigen Hekatron Professional-Bereich für Errichter, wurde aber weiterentwickelt ...

