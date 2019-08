Das Kärntner Unternehmen SW Umwelttechnik konnte dank Wirtschaftswachstum in Ungarn und Rumämien und hoher Bautätigkeit den Umsatz im Halbjahr um 37 % auf 41,4 Mio. Euro steigern. Das EBIT liegt bei 3,1 Mio. Euro (VJ 2,1 Mio.). Das Ergebnis nach Steuern stieg auf 1,7 Mio. Euro (VJ 0,6 Mio.). Im Ergebnis des Vorjahres ist laut Unternehmen der Buchgewinn aus dem Verkauf eines Teilbereichs der Liegenschaft in Lienz als Einmaleffekt in Hohe von 0,9 Mio. Euro enthalten. "Dank einer konsequenten Umsetzung unserer Strategien und dem großen Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es uns gelungen, unseren Erfolgskurs aus dem Vorjahr fortzusetzen und ein erfreuliches Umsatzplus zu erwirtschaften", erläutert Vorstandsmitglied Klaus Einfalt. Er ergänzt: ...

