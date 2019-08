In Zusammenarbeit mit dem Getränkedosen-Hersteller Ball hat das belgische Start-up Yugen den ersten Kombucha in bedruckten Getränkedosen auf den europäischen Markt gebracht.In vollständig recycelbare Aluminium-Dosen abgefüllt, spricht Yugen Kombucha gesundheitsbewusste Verbraucher an, die sich ein hochwertiges Bio-Produkt in einer praktischen Verpackung für unterwegs wünschen. Erhältlich in drei Geschmacksrichtungen, wurde jedes Dosendesign von einem aufstrebenden Illustrator entworfen. Es zeigt jeweils dessen Interpretation des alten japanischen Begriffs "Yugen" - dieser beschreibt das überwältigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...