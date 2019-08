Märkte sind in Bewegung, der Konkurrenzdruck enorm. Wer im Wettbewerb bestehen will, muss die richtigen Veränderungen schnell in Gang bringen, um die Produktivität erhöhen, die Qualität verbessern und die Innovationskraft steigern zu können. Unerlässlich sind dabei Schulungen - sei es zu maßgeschneiderten Themen oder als ganzheitliche, modulare Ausbildungsprogramme.

Wichtig dabei ist, dass Teilnehmer mittels klarer Anwendungsaufgaben und mit sofortiger Überprüfung der Praxis-Relevanz das Gelernte verinnerlichen können. Daher hat Komax bereits vor Jahren seine Academy ins Leben gerufen, um ein umfassendes Ausbildungsangebot für alle Produkte der Komax-Gruppe zur Verfügung zu stellen - also für Maschinen und Anlagen zur Kabelverarbeitung ebenso wie für TSK-Prüfsysteme oder für Kabatec-Maschinen zum Bündeln und Bandagieren.

Neben der etablierten Schulungsmaßnahme On.Site-Training, stellt der Lösungsanbieter für die automatisierte Kabelverarbeitung nun auch das On.Line-Training vor. Letztere - webbasierte Trainings - eignen sich für die Grundausbildung neuer Mitarbeiter und die Weiterbildung bestehender Mitarbeiter. Zielgruppe sind daher Bediener, Wartungspersonal, Schichtleitende und Mitarbeitende aus der Qualitätskontrolle.

Bei den On.Site Trainings handelt es sich um eine umfassende, mehrtägige Ausbildung, geleitet von einem Trainer der Komax Academy. Damit will das Schweizer Unternehmen eine durchgängige Ausbildung sicherstellen, die Mitarbeiter angefangen von den Grundlagen der Kabelverarbeitung über die fundierte Vorstellung vom Equipment bis hin um eigene Ausbildner auf den neusten Stand zu bringen, abdecken soll.

Zielgerichtete Ausbildung

Wolfgang Denk, Product Group Manager Services

