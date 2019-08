Die in die Jahre gekommene Kompostierungsanlage der Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft (RSAG) in Sankt Augustin soll einem Neubau weichen. Der Genehmigungsantrag wird nach den Sommerferien eingereicht. "Wir rechnen mit einem guten Jahr bis zur Genehmigungserteilung, so dass Ende 2020 die Anlagentechnik ausgeschrieben werden kann", so Meinolf Hein, Technischer Leiter bei der RSAG. Der Baubeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...