DAX - Die Luft wird dünner

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Das deutsche Börsenbarometer zeigt sich am Freitagvormittag etwas fester und kann die 11.800 Punkte-Marke zurückerobern.

Der DAX startete am vergangenen Montag positiv in die neue Handelswoche und konnte im Wochenverlauf marginal weiter zulegen. Dabei wurde mit der 11.850 Punkte-Marke ein wichtiges Korrekturziel abgearbeitet. Die aktuelle Erholung ist nach dem vorherigen Abwärtsimpuls bislang aber lediglich als technische Erholung im übergeordneten Bärenmarkt einzustufen. Kurzfristig hat die Erholung weiter "Luft" auf der Oberseite in den Bereich um 11.933 Punkte. Dort befindet sich aktuell der EMA200 im Tageschart. Spätestens an dieser Marke müsste in den kommenden Handelstagen wieder mit technisch bedingtem Verkaufsinteresse gerechnet werden. Kurz oberhalb des EMA200 befindet sich zudem der EMA50 und die psychologisch wichtige 12.000 Punkte Marke: Erst wenn diese Zone überwunden werden kann, entspannt sich die prekäre mittelfristige Chartsituation für die Bullen wieder ein wenig. Bis dahin haben die Käufer kurzfristig noch freie Hand, das Chance Risiko Profil für neue Kaufpositionen ist aber auf Grund der genannten Widerstandszone auf der Oberseite nunmehr zunehmend unattraktiv. DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 17.07.2019 - 23.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.07.2014 - 23.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus! Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX9F4D 18,02 10.000 6,56 30.09.2019 DAX Index HX9F5F 9,07 10.900 13,16 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.08.2019; 10:24 Uhr Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HZ0NP6 33,22 15.100 3,54 30.09.2019 DAX Index HX9F7Y 14,19 13.125 8,29 30.09.2019 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 23.08.2019; 10:24 Uhr Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte Der Beitrag DAX - Die Luft wird dünner erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).