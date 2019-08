In exakt einer Woche ist es so weit: Nächste Woche Freitag (30. August) steht die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der Steinhoff International Holdings N.V. (kurz "Steinhoff") auf der Agenda. Diese soll am rechtlichen Firmensitz in den Niederlanden stattfinden. Parallel dazu soll es eine Veranstaltung in Kapstadt geben, wo die HV in den Niederlanden per livestream übertragen werden soll. Aktionäre sollen dann auch von Kapstadt aus Fragen stellen können - allerdings, wichtig zu wissen: ... (Peter Niedermeyer)

