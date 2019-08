++ Europäische Aktien steigen vor Treffen in Jackson Hole ++ DE30 notiert weiterhin unterhalb einer wichtigen Widerstandszone ++ ThyssenKrupp führt DE30-Gewinne an ++Die europäischen Aktienmärkte liegen zu Beginn der Freitagssitzung im Plus. Überall in Europa sind Gewinne zu beobachten, wobei nur Aktien aus Russland underperformen. Der polnische WIG20 (W20) steigt am meisten, gefolgt vom britischen FTSE 100 (UK100). IT-, Bergbau- und Immobilienwerte führen die Zuwächse im STOXX Europe 600 an. Die Widerstandszone oberhalb der 11.800 Punkte-Marke festigt sich und wehrt die DE30-Bullen ab. Dem deutschen Leitindex fehlt eindeutig ein Katalysator für einen Durchbruch. Das Zentralbank-Treffen in Jackson Hole könnte ein solcher Katalysator sein. Die Rede von Jerome Powell um 16:00 Uhr könnte große Bewegungen an den Devisen- ...

