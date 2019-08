Bis 2025 will der Autobauer Weltmarktführer für E-Mobilität werden. Dafür geht Volkswagen nun auf Partnersuche in der chinesischen Volksrepublik.

Volkswagen erwartet einen hohen Zuwachs in der Elektromobilität in China und bereitet sich durch Gespräche mit Zulieferern von Batteriesystemen darauf vor. Eine zuverlässige Versorgung mit Batterien sei Grundlage dafür, um mit dem erwarteten Wachstum Schritt zu halten, teilte der Konzern am Freitag auf Anfrage mit.

Volkswagen bewerte derzeit seine Batterieversorgung in der Volksrepublik, seinem wichtigsten Markt. "Deshalb sind wir auch mit verschiedenen lokalen Lieferanten im Gespräch über eine mögliche Zusammenarbeit in der Zukunft."

Die ...

