Im Windschatten großer Pharmaunternehmen wachsen Unternehmen wie der MDax-Wert Evotec schnell und profitabel, ihre Aktien sind stark gestiegen. Was die Branche Anlegern jetzt noch bietet.

Von den Halbjahreszahlen des Hamburger Forschungsdienstleisters Evotec können die meisten anderen Unternehmen derzeit nur träumen. Der Umsatz legte zwischen Januar und Juni um 16 Prozent zu, der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen gar um mehr als 50 Prozent. Die Jahresprognose hob der MDax-Wert an. Trotzdem stürzte die Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen ab; um rund ein Viertel ging es nach unten. Das zeigt, wie hoch die Erwartungen an das Unternehmen inzwischen sind - und wie gut die Kursentwicklung bis dahin war. Noch immer ist Evotec mit einer Kursverfünffachung in den vergangenen fünf Jahren der drittbeste Wert im MDax.Die Hamburger arbeiten als Forschungsdienstleister für Pharmaunternehmen. So führt Evotec etwa eine Bibliothek aus Millionen chemischer Substanzen, die die Kunden auf verschiedene Wirkungen hin testen und später zu Medikamenten entwickeln können. Evotec kassiert für seine Dienstleistungen eine fixe oder eine erfolgsabhängige Vergütung. Darüber hinaus entwickelt Evotec gemeinsam mit Partnern eigene Medikamente. Hier finanziert das Unternehmen auch die klinische Forschung mit, die ein Wirkstoff auf dem Weg zum fertigen Medikament durchlaufen muss, und erhält im Erfolgsfall Beteiligungen.

Profiteure des Outsourcing

Das Geschäft wächst rasant, weil Pharma- und Biotechunternehmen Forschungsarbeit zunehmend auslagern, um die Kosten variabel zu halten. Zudem investieren sie viel Geld in die Entwicklung neuer Präparate, um Nachfolger für aktuelle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...