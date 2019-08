Bis Jahresende könnte der Modekonzern es aus der Insolvenz schaffen. Er will seine Geldgeber entschädigen. Nur eine Gruppe geht am Schluss leer aus.

Die Gläubiger des insolventen Modekonzerns Gerry Weber können auf eine Rückzahlung von mindestens knapp einem Drittel ihrer Forderungen hoffen. Für einen Teil der Gläubiger sei nach dem beim Amtsgericht Bielefeld eingereichten Insolvenzplan sogar eine Quote von mehr als 50 Prozent möglich, teilte Gerry Weber am Freitag mit.

Wie viel am Ende tatsächlich herauskommt, hängt auch davon ab, was das Unternehmen aus Halle in Westfalen für das zum Verkauf stehende riesige Logistikzentrum "Ravenna Park" und für die restlichen zwölf Prozent an der ehemaligen Tochter Hallhuber bekommt - und wie sich Gerry Weber in den nächsten Jahren entwickelt. Die bisherigen Aktionäre - allen voran die Familien der Firmengründer ...

