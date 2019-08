Der Konzern hatte gut 6 Milliarden Euro gezahlt, um Starbucks-Produkte verkaufen zu dürfen. Nun weitet Nestlé die weltweite Präsenz der Marke aus.

Der Lebensmittelkonzern Nestlé treibt nach einem milliardenschweren Vermarktungsdeal mit Starbucks sein Kaffee-Geschäft in Deutschland voran. Ab September bringe das Schweizer Unternehmen 19 neue Kaffeeprodukte der US-Kette hierzulande in den Einzelhandel, teilte Nestlé am Freitag in Frankfurt mit. Mit dem Start weite der Konzern seine weltweite Präsenz mit der Marke Starbucks aus. Bisher sei das Sortiment in 14 Ländern eingeführt.

Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...