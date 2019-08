Liebe direct market (plus) Unternehmen und neue Listings in grösseren Segmenten! Für 17.9. abends ab 17:30 Uhr in Wien bieten wir die Möglichkeit einer Unternehmenspräsentation via Roadshow vor Privatanlegern. Bei mind. 3 Zusagen geben wir das "Go". Der Unkostenbeitrag wird niemanden schocken. Einen Blick auf die Roadshows gibt es unter http://www.boerse-social.com/roadshow . Das Biotech-Unternehmen Themis Bioscience, das im Herbst 2018 den geplanten Börsegang in Amsterdam verschoben hat, gab eine Forschungskooperation sowie eine exklusive Lizenzvereinbarung mit dem Merck-Unternehmen MSD bekannt. Erforscht wird die Entwicklung von Impfstoffkandidaten mittels Themis" Masernvirus-basierter Plattform. "Die Partnerschaft mit MSD unterstreicht zudem ...

