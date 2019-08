adidas 0.33% Tradefather (TRENDLOV): Verkauf Adidas. Adidas muss sich leider aus diesem Wikifolio verabschieden, da die Aktie nicht mehr dem Trendkanal folgt und ich nicht abschätzen kann, ob der starke positive Aufwärtstrend der Aktie in nächster Zeit gehalten werden kann. Daher wird komplett umgeschichtet in MongoDB. (23.08. 11:44) >> mehr comments zu adidas: www.boerse-social.com/launch/aktie/adidas_ag Manz 5.94% Junolyst (19920415): > Manz wieder einmal mit Prognoseanpassung 15% sowie eine EBIT-Marge von 10% umfassen. Aufgrund der gesunkenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen reduziert sich auch das Kursziel von zuletzt 45,00€ auf nunmehr 40,00€. Nach dem deutlichen Kursrückgang im Anschluss an die Reduzierung ...

