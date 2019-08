Bienenliebhabertreffen. Es ist wirklich schade, und ich glaube, es ist ein Fehler, dass ERSTE und RAIFFEISEN auf ihr Bienensymbol verzichten. Das Symbol der ERSTE war früher ja die fleißige Honigbiene, und plötzlich war das Symbol weg. Die Biene Sumsi von RAIFFEISEN war mindestens so bekannt und beliebt wie die Biene Maja. Die Biene hat in Österreich wirklich einen hervorragenden Ruf von Pflichterfüllung, Rechtschaffenheit und Fleiß. Keine Frage, dass der Saal gerammelt voll war, als sich am 22.8.19 ein Honigbienenprojekt als eines von sechs "Pitches" im Rahmen einer CONDA-Veranstaltung vorstellte. ZTE als Sponsor der Veranstaltung gab sich große Mühe, im Namen des anwesenden Publikums möchte ich mich recht herzlich für das ...

