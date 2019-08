Laut Medienberichten will der Hannoveraner Automobilzulieferer mehrere Werke schließen. Davon könnten auch Standorte in Deutschland betroffen sein.

Beim kriselnden Zulieferer Continental stehen offenbar mehrere Werke auf der Kippe. Im Zuge der angekündigten Sanierung würden auch Standorte überprüft, bestätigte ein Sprecher am Freitag, ohne Details zu nennen. "Dass wir alle Geschäftsbereiche überprüfen, steht außer Frage." Auch die Sparte Rubber mit dem Reifengeschäft sei betroffen.

Die "Hannoversche Allgemeine" berichtete, der Dax-Konzern wolle neun seiner weltweit 32 Werke in der Antriebssparte dichtmachen. Auch Standorte in Deutschland kämen für einen Stellenabbau in Frage. Insgesamt seien bis zu 4000 Jobs in Gefahr.

Weder das Unternehmen noch die Gewerkschaft IG Metall machten Angaben zum Umfang möglicher Werksschließungen oder zur Höhe eines Stellenabbaus. "Wir gehen davon aus, dass das gemeinsame Verständnis trägt, den anstehenden Wandel sozialverträglich zu gestalten", erklärte Ralf Schamel, der im Vorstand der Gewerkschaft für Continental zuständig ist. Ziel müsse die Sicherung der Beschäftigung sein.

Continental hatte Anfang August ein Programm angekündigt, um angesichts der grassierenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...