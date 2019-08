Chinas Reaktion auf die Proteste in Hongkong haben Folgen. Sie beschädigten dessen Rolle als Finanzplatz unwiederbringlich, urteilt ein Thinktank.

Chinas Reaktion auf die Proteste in Hongkong hat das Vertrauen der Weltwirtschaft in Hongkong als Finanzplatz aus Sicht eines deutschen Thinktanks irreparabel beschädigt. "Dieser Zug ist abgefahren, insofern hat aus meiner Sicht Hongkong als globaler Finanzplatz seinen Zenit überschritten", sagte China-Experte Max Zenglein vom Mercator Institute for China Studies am Freitag in Berlin. "Der Schaden, der in Hongkong entsteht, kommt nicht von den Protesten. Sondern er kommt von der chinesischen Reaktion auf die Proteste", sagte Zenglein, der zuletzt vorige Woche in Hongkong war.

Seit gut zweieinhalb Monaten protestieren in der früheren britischen Kronkolonie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...