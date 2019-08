Beim China-Geschäft haben Unternehmen häufig mit Startschwierigkeiten bei der Niederlassung zu kämpfen. Damit deutsche Firmen erfolgreich Fuß fassen können, müssen sie einiges beachten.

Der nordrhein-westfälische Schlosshersteller Abus hat zwei, das Tunnelbohr-Unternehmen Herrenknecht aus dem Schwarzwald drei und Volkswagen sogar gleich dreiunddreißig. Die Rede ist von Produktions- oder Montagestandorten und Fabriken in China. In Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs des asiatischen Landes zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt sind die Geschäfte deutscher Unternehmen vor Ort eine wahre Erfolgsgeschichte. VW beschäftigt allein in China insgesamt 95.000 Mitarbeiter. Im vergangenen Jahr hat der Autobauer 4,21 Millionen Fahrzeuge an Kunden auf dem chinesischen Festland und in Hongkong ausgeliefert. Herrenknecht bohrt in der südchinesischen Metropole Guangzhou mit seinen elf Millionen Einwohnern die Tunnel für ein neues U-Bahn-Netz. Abus produziert in Shenzhen seine Vorhangschlösser für den Weltmarkt - "nach deutschen Qualitätsrichtlinien".

Dabei ist der Markteintritt in einem völlig fremden Land ohnehin nicht immer einfach - und in China erst recht nicht. Das zeigt etwa die Geschichte des deutschen Gründers Arne Weber, der mit seinem Unternehmen Faytech in der Volksrepublik erfolgreich Touchscreens herstellt und vertreibt. Doch zu Beginn vor gewaltigen Problemen stand. Das geht nicht nur jungen Firmen, sondern auch gestandenen deutschen Industrieunternehmen und Weltmarktführern so, wie die folgenden Beispiele zeigen. Es geht um unzählige Produktkopien und die Zusammenarbeit mit chinesischen Anwälten. Damit der Start in China gelingt, gibt es einiges zu beachten. Vor allem rechtlich.

Der Wettbewerb wird härter

Gut 5200 deutsche Firmen sind heute mit Niederlassungen, Tochterfirmen oder Joint Ventures mit chinesischen Partnern in der Volksrepublik aktiv. Allein in den vergangenen zehn Jahren kam rund ein Drittel davon ins Land. In den ersten sechs Monaten 2019 wurden laut Zahlen des chinesischen Handelsministeriums mehr als 20.000 ausländische Unternehmen in China gegründet.Die Folge: "Der chinesische Markt ist zwar sehr groß und bietet viel Potenzial, doch der Wettbewerb mit den lokalen Unternehmen ist für die deutschen Firmen in den letzten Jahren stärker geworden", sagt Yu Rong. Sie leitet die Rechtsabteilung der Deutschen Außenhandelskammer in Shanghai. Den härteren Wettbewerb würden die Mitgliedsunternehmen der Außenhandelskammer in Geschäftsklimaumfragen schildern.

Im Jahr 2011 - als der Wettbewerb also noch nicht ganz so hart wie heutzutage war - gründete Arri seine Niederlassung in der chinesischen Hauptstadt Peking. Das Münchner Unternehmen produziert Kameras und Beleuchtungssysteme für die Filmproduktion - und ist Weltmarktführer in dem Segment. Die Alexa ist seine Vorzeigekamera: Seit der Einführung im Jahr 2010 haben sechs Filme, die mit einer Alexa gedreht wurden, den Oscar für den besten Film gewonnen. Darunter etwa Birdman, Spotlight oder Green Book.

Die Arri-Niederlassung in China baute Forest Liu auf, er ist Geschäftsführer von Arri China. Die Einführung der Alexa und die zunehmende Digitalisierung der Filmindustrie hätten die Entscheidung zur Eröffnung der Niederlassung beschleunigt, erzählt ...

