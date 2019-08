Die Aktie der Deutschen Bank ist in den ersten Handelsstunden am Freitag wieder etwas schwächer geworden. Der Wert gab stärker nach als der Referenz-Index, der Dax. Das Papier musste einen Abschlag von 0,60 % hinnehmen, der allerdings vor allem charttechnisch betrachtet kurzfristig nicht als brisant gilt. Vielmehr irritiert das langfristige Bild, so die Investoren und Analysten. Deutsche Bank: Beruhigung Sehr kurzfristig beruhigen sich die Zeichen für den Titel wieder. Der massive Direktcrash, der ... (Frank Holbaum)

