Medigene ist wieder im rasanten Flow nach oben. Das Unternehmen hatte kürzlich die Finanz- und Geschäftsergebnisse zum ersten Halbjahr 2019 präsentiert. Dabei haben sich die Analysten offenbar gefreut. Die Aktie ist allein in den vergangenen fünf Tagen um ungefähr 17 % nach oben geklettert. Es kann so weiter gehen. Das Comeback Das Comeback zeigt sich in einem Chart, der für die vergangenen vier Wochen recht plötzlich eine kleine Gewinnsteigerung ausweist. Damit hätten die wenigsten gerechnet, so ... (Frank Holbaum)

