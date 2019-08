Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Uniqa -0,12% auf 8,245, davor 5 Tage im Plus (2,36% Zuwachs von 8,06 auf 8,26), RBI -1,73% auf 20,43, davor 5 Tage im Plus (7,61% Zuwachs von 19,32 auf 20,79), Rosgix -0,07% auf 2597,87, davor 3 Tage im Plus (0,46% Zuwachs von 2587,96 auf 2599,8). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Flughafen Wien 38,45 (MA100: 38,76, xD, davor 182 Tage über dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Strabag 29,75 (MA200: 29,62, xU, davor 25 Tage unter dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: Betbull Holding (schlechtester mit 4,35%), Cleen Energy (schlechtester mit -20%), Hutter & Schrantz(schlechtester mit -5,29%), JJ Entertainment SE (schlechtester mit -5,26%), Locosoco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...