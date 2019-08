Harold Versteegen, Leiter der Getreidezüchtung bei Deutschlands größtem Pflanzenzüchter KWS, über die aufwändige Suche nach Sorten, die dem Klimawandel trotzen.

WirtschaftsWoche: Herr Verstegen, Sie züchten heute Getreidepflanzen, die vielleicht erst in zehn Jahren in Deutschland auf den Markt kommen. Wie stark müssen Sie den Klimawandel schon einplanen?Harold Versteegen: Die Wetterrekorde nehmen spürbar zu, es gibt extrem heiße, kalte, trockene und nasse Tage. Die Schwankungen sind viel größer als vor 15 Jahren. Und darum müssen auch die Pflanzen insgesamt viel mehr aushalten.

Was stresst das Getreide am meisten?Die Hitze. Die Sonne brennt die Halme einfach weg. Dazu kommt die Trockenheit: Es gibt immer mehr Momente in den Entwicklungsphasen der Pflanzen, in denen die Wasserversorgung nicht mehr genügt. Vor allem im Norden Deutschlands ist das zunehmend ein Problem. Die Pflanzen vertrocknen, bevor die Körner sich ausreichend füllen können.

Und die Folge?Wenn wir einen Dürresommer haben wie 2018, fallen die Ernten deutlich geringer aus und der Proteingehalt des Korns nimmt ab. Viele Landwirte stellen uns die Frage: Wie kann ich in Zukunft meinen Ertrag und meine Qualität noch stabil halten?

Was antworten Sie ihnen?Wir arbeiten daran. Wir haben unser Netz an Versuchsfeldern in den letzten Jahren mehr als verdoppelt, weil es primär darum geht, dass die Sorten sich stabil zeigen. Wir versuchen dabei, die regionalen Klimaunterschiede in Deutschland so gut wie möglich abzudecken, und selektieren die Sorten, die durchschnittlich an allen Standorten gute Erträge bringen.Wenn die Sorten auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...