Die Postbank-Zentrale soll nach den ursprünglichen Plänen 2021 innerhalb Bonns umziehen. Doch aus Kostengründen wird der Umzug noch einmal überdacht.

Die Deutsche Bank stellt den geplanten Umzug der Bonner Postbank-Zentrale auf den Prüfstand. Der für 2021 angestrebte Umzug in das noch im Bau befindliche Stadtquartier "Neuer Kanzlerplatz" steht nach Informationen des Nachrichtenmagazins "Der Spiegel" aus Kostengründen vor dem Aus. Das deute "auf einen weiteren Stellenabbau in Bonn" hin, schreibt das Magazin in seiner neuesten Ausgabe (Samstag).

Auch die "Süddeutsche Zeitung" (Samstag) berichtet darüber, ...

