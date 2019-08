YouTube- oder Twitch-Star als Beruf, das ist der Traum vieler Jugendlicher. Für Sebastian Meyer, alias "Rewinside", ist er Realität geworden. Innerhalb weniger Jahre wurde er zu einem der bekanntesten Gamer Deutschlands.

Sebastian Meyer läuft durch die Hallen der weltgrößten Videospielmesse Gamescom. Sportliche Statur, weiße Sneaker, schwarzes Shirt, schwarze Hose und Sonnenbrille. Um ihn herum bildet sich eine Menschentraube, Jugendliche, die aufgeregt ihr Handy aus der Tasche kramen und Fotos schießen, Eltern, die gerade nicht so richtig zu verstehen scheinen, was plötzlich los ist. Eine Entourage großgebauter Securities schirmt den 26-Jährigen ab, er hat es eilig. Auf der Gamescom ist Meyer ein Star, im Internet nennt er sich "Rewinside", oder kurz, "Rewi". Der gebürtige Kölner produziert Videos auf YouTube, macht Livestreams auf Twitch - überwiegend geht es um Gaming.Anderen Menschen beim Computerspielen zuzuschauen ist längst Hauptprogramm vieler Jugendlicher. Rewis Reichweite: Rund drei Millionen Abonnenten. Damit ist er einer der bekanntesten Gamer Deutschlands. Der WirtschaftsWoche hat Rewi erzählt, wie das Leben und der Beruf eines sogenannten "Content-Creators" aussieht.

WirtschaftsWoche: Wie sind Sie zum YouTuber geworden?Sebastian Meyer: 2012 hatte ich an einem Abend extreme Langeweile, da hab ich mich durch YouTube geklickt. Ich bin auf ein Minecraft-Video von Gronkh gestoßen...

…mit 4,8 Millionen Abonnenten der größte Gaming-YouTuber Deutschlands.Vorher hatte ich weder von Gronkh gehört, noch wusste ich, was Minecraft ist. Das Spiel hat mich sofort angefixt. Früher habe ich unglaublich gerne mit Lego gespielt, deswegen fand ich das Bauklotz-Prinzip von Minecraft super. Meine Freunde und ich hatten immer so viel Spaß beim Spielen, dass wir dachten, dass das auch andere Leute witzig finden könnten. Also haben wir uns beim Zocken aufgenommen und das Ganze bei YouTube hochgeladen. Am Anfang war das also einfach ein Hobby, wir haben uns nicht gesagt: In zwei Monaten wollen wir damit Geld verdienen.

Wie schnell hatten Sie Erfolg mit Ihrem Content?Am Anfang hatte ich ein recht moderates Wachstum. Bis ich dann ein paar andere YouTuber kennengelernt habe; zusammen sind wir in ein Haus in der Kölner Innenstadt gezogen und haben jede Menge Content produziert. Das war der Wendepunkt, an dem ich sagen konnte: Das wird eine Sache, die ich auch langfristig machen könnte. Vorher habe ich aber meine Ausbildung als Immobilienkaufmann beendet. Das war mir und meinen Eltern wichtig. Danach habe ich mich voll auf YouTube konzentriert.Könnten Sie sich vorstellen, wieder als Immobilienkaufmann zu arbeiten?Auf jeden Fall. Ich habe mich trotzdem immer weiter mit dem Thema beschäftigt, im Immobiliensektor umgeschaut und Immobilien gekauft. Das ist ein spannendes und cooles Geschäftsfeld. Das ist natürlich auch eine gute Sache, um mein Geld jetzt langfristig anzulegen. Der Erfolg auf YouTube und Twitch kann eben auch schnell wieder vorbei sein.

Was haben Ihre Freunde gesagt, als Sie mit YouTube angefangen haben?Meine Freunde fanden das von Anfang an lustig, aber irgendwie auch doof, was ich mache (lacht). Anfangs haben die sich halt gefragt, warum ich ständig am Rechner sitze, ...

