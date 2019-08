Der russische Präsident wirft den USA vor, Raketen in diversen Teilen der Welt einsetzen zu wollen. Er wies sein Verteidigungsministerium an, eine "symmetrische Antwort" vorzubereiten.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach einem US-Waffentest eine vergleichbare Reaktion angeordnet. Er wies das Verteidigungsministerium und andere Behörden am Freitag an, "umfangreiche Maßnahmen zu treffen, um eine symmetrische Antwort vorzubereiten". Am Sonntag hatten die USA eine Rakete getestet, die unter dem in diesem Jahr aufgekündigten INF-Abrüstungsvertrag noch verboten war. Putin beschuldigte die USA, die Raketen in verschiedenen Teilen der Welt einsetzen zu wollen.

Das Geschoss vom Modell Tomahawk schlug wie vom US-Militär gewünscht auf sein Ziel in mehr als 500 Kilometern Entfernung - der 1987 zwischen ...

