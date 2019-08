Die Aktie von Gazprom war in der zurückliegenden Börsenwoche auf einem guten Weg: Von einem Wert knapp unter 6 Euro arbeiteten sich die Papiere des russischen Energieriesen bis auf 6,34 Euro am Donnerstag vor. Im Zuge des allgemein schwächeren Marktumfeldes allerdings gab die Gazprom-Aktie am Freitag mehr als zwei Prozent ab, ging letztlich bei 6,21 Euro aus dem Handel. Die Nachricht der Woche hatte - wie der Aktienverlauf - ebenso Licht und Schatten zu bieten. Zum ersten Mal seit Jahren Da war ... (Achim Graf)

