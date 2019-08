Deutsche Unternehmen sind mit Euphorie in das Wüstenprojekt gestartet. Übrig blieben nur Innogy und der Mittelständler Klaus Krinner, der jetzt lieber Solarkraftwerke auf deutschen Parkplätzen und Feldern bauen will.

Klaus Krinner schaut lieber in die Zukunft. Klar, auch der heute 81-Jährige Gründer der nach ihm benannten Firma im oberbayrischen Straßkirchen war fasziniert von der Idee, riesige Solarparks in der Sahara oder auf der arabischen Halbinsel zu bauen, um grünen Wüstenstrom zu produzieren und durch Stromtrassen im Mittelmeer nach Europa zu bringen. Beim größten Solarkraftwerk in Abu Dhabi, das vor zwei Monaten feierlich eröffnet wurde und das bald 1177 Megawatt sauberen Strom produzieren soll, baute er das Fundament für die Solarpanels. Insofern war die Entscheidung richtig, bei der Gründung der Desertec Industrial Initiative (DII) vor genau zehn Jahren mitzumachen. Ohne die dort entstandenen Kontakte hätte er den einen oder anderen Auftrag aus anderen Kontinenten wahrscheinlich gar nicht bekommen.

Doch so euphorisch wie vor zehn Jahren ist Krinner nicht mehr. Der Visionär und Kämpfer für Solarenergie ist sich aber nicht mehr sicher, ob die ursprüngliche Desertec-Idee - nämlich der Bau riesiger Solarparks in der Wüste - überhaupt noch realisierbar ist. "Die Genehmigungsverfahren sind umständlich und langwierig", sagt Krinner. Auf das pünktliche Bezahlen achten die Investoren auch nicht so genau wie in Westeuropa. Sogar von Korruption ist die Rede. Die politischen Risiken seien ohnehin nicht mehr kalkulierbar. Solche Solaranlagen seien natürlich ein "exponiertes Terrorziel". Ein Anschlag reicht - und die Energiezufuhr nach Deutschland würde zusammenbrechen.

Krinner will aber trotzdem nicht dem Beispiel von DAX-Konzernen wie Siemens, der Deutschen Bank und Eon folgen und aus der Desertec-Initiative aussteigen. Als letzter Mittelständler hält er der Desertec Industrial Initiative die Treue, auch wenn Krinner keine aktive Rolle ...

