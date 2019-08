Rezessionsängste lassen die Börsenkurse fallen. Verdichten sich die Anzeichen, wären die Aktienmärkte weiter belastet. Andere Risiken sind weniger kalkulierbar.

Das Börsenjahr 2019 verläuft gut - bisher. Die vorläufige Bilanz zeigt im bisherigen Jahresverlauf deutliche Gewinne an vielen Märkten. Der Dax etwa hat seit Jahresbeginn zehn Prozent zugelegt - einem schwachen Börsenjahr 2018 und allen anhaltenden geopolitischen Sorgen zum Trotz.

Doch seit Juli haben die Kurse den Rückwärtsgang eingeschaltet. Investoren nehmen nun vor allem die Risiken wahr. Robert Halver, Kapitalmarktanalyst bei der Baader Bank, begründet das so: "Der Anlegerfokus liegt momentan auf der angeschlagenen Konjunktur. Die deutsche Industriestimmung befindet sich auf dem Niveau der Euro-Krise 2012, leidet also an Depressionen." Die Entlassungen in den klassischen Industriebranchen passten in dieses Bild.

Die eigentliche Ursache der eingetrübten Stimmung liegt aber woanders. Es geht um die Gefahr für die globale Konjunktur. Stefan Bielmeier, Chef-Volkswirt der DZ Bank, kennt die Ursache: "Der Handelsstreit entwickelt sich zu einem endlos erscheinenden Hin und Her von Zollerhöhungen durch die US-Regierung und Gegenreaktionen der chinesischen Regierung."

Entwicklungen jeder Art im Handelsstreit, ob positiv oder negativ, beeinflussen die Kurse massiv. Anleger sorgen sich, der Streit könnte noch weiter eskalieren und für eine weitere Konjunkturabkühlung sorgen - das lässt die Börsen weltweit regelmäßig deutlich abstürzen. Beim Dax etwa war es am vergangenen Freitag wieder soweit: Nachdem China neue Strafzölle auf US-Produkte angekündigt hatte, war die gute Stimmung auf dem Parkett dahin.

Die Reaktion aus den USA - Gegenmaßnahmen in Form erhöhter Zölle auf Importe aus China, wie erwartet - ließ nicht lange auf sich warten und trug zur weiteren Verunsicherung bei. Investoren fürchten eine weitere Konjunkturabkühlung.

An den US-Märkten sorgte der ...

